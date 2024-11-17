Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: xuân thủy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy các lớp IELTS/TOEIC/Giao tiếp
Kiểm tra trình độ học viên
Dạy bổ trợ học viên yếu
Tham gia các chương trình đào tạo, các cuộc họp chuyên môn để cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy.
Phối hợp với RnD để hoàn thiện các giáo trình hiện có, đóng góp ý kiến, slide, tài liệu...
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Head teacher, giáo viên Full-time tại chi nhánh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy các lớp IELTS/TOEIC cao
Ứng viên có IELTS/TOEIC: 7.5/900
Trung thực
Chịu áp lực cao
Sáng tạo, linh hoạt
Tinh thần trách nhiệm / tâm huyết
Bảo mật thông tin
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Học hỏi phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động của công ty, văn phòng.
Huấn luyện trực tiếp bởi trưởng phòng khi đạt chỉ tiêu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
