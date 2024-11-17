Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: xuân thủy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các lớp IELTS/TOEIC/Giao tiếp

Kiểm tra trình độ học viên

Dạy bổ trợ học viên yếu

Tham gia các chương trình đào tạo, các cuộc họp chuyên môn để cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy.

Phối hợp với RnD để hoàn thiện các giáo trình hiện có, đóng góp ý kiến, slide, tài liệu...

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Head teacher, giáo viên Full-time tại chi nhánh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy các lớp IELTS/TOEIC cao

Ứng viên có IELTS/TOEIC: 7.5/900

Trung thực

Chịu áp lực cao

Sáng tạo, linh hoạt

Tinh thần trách nhiệm / tâm huyết

Bảo mật thông tin

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Học hỏi phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động của công ty, văn phòng.

Huấn luyện trực tiếp bởi trưởng phòng khi đạt chỉ tiêu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.