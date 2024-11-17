Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Giáo Dục IZONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Giảng dạy, chấm chữa bài tập các lớp học IELTS online và offline (tại các cơ sở của IZONE) vào các buổi tối trong tuần.

- Cải tiến giáo trình của khóa học theo các đợt.

- Kiểm soát và hỗ trợ cải thiện chất lượng giảng dạy của giảng viên trong khóa học.

- Quản lý, phát triển group IELTS ZONE với khoảng 300K thành viên.

- Hỗ trợ tham gia vào các công việc liên quan đến dự án marketing.

- Tham gia vào các công tác của Learning & Development.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 1999 đến 2004

- Trình độ Tiếng Anh từ 8.0 IELTS trở lên. Phát âm tốt. Ứng viên đạt IELTS 7.5 cần thể hiện khả năng giảng dạy tốt.

- Thể hiện được khả năng truyền đạt tốt, kỹ năng quản lý lớp tốt, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy.

- Tâm huyết, yêu dạy học, thực sự mong muốn học viên tiến bộ.

- Có tư duy về quy trình làm việc và marketing (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm group, quản lý group facebook.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE Thì Được Hưởng Những Gì

3.1. Chế độ đãi ngộ:

- Tổng thu nhập hấp dẫn: 17.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng (LC giảng dạy + LC phòng Academic + nhiều khoản thưởng)

- Tăng lương không giới hạn: Dựa vào năng lực và hiệu suất công việc, giảng viên được review tăng lương định kỳ không giới hạn;

- Được xét thưởng tháng lương thứ 13;

- Bảo Hiểm Y Tế và Bảo Hiểm Xã Hội.

- Môi trường làm việc cầu tiến, hướng đến sự công bằng; đồng nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ.

3.2. Phát triển bản thân:

- Thương hiệu cá nhân: Giảng viên của IZONE được khuyến khích tạo thương hiệu cá nhân của bản thân trên các kênh truyền thông top đầu thị trường của IZONE;

- Phát triển toàn diện đối với công tác giảng viên:

Chương trình Mentorship 1-1: các ứng viên sẽ được đào tạo trong giảng dạy với một giảng viên kỳ cựu của trung tâm;

Lớp học Alumni để tăng band điểm: Đây là đặc quyền có một không hai dành cho thành viên IZONE, lớp học nâng cao do thầy Lê Minh Chính – Trưởng Team L&D của IZONE trực tiếp giảng dạy, các giảng viên ở trình độ 8.0+ vẫn có thể có môi trường tiếp tục nâng cao bồi bổ khả năng sử dụng Tiếng Anh;

Chuyên đề giảng dạy hàng tháng;

- Phát triển toàn diện đối với công tác phòng Academic:

Được làm việc và phát triển trong các dự án lớn, đặc biệt là các dự án liên quan đến marketing và phát triển nội dung học thuật.

Được đào tạo và đóng góp vào các công việc trong bộ phận Learning & Development liên quan tới tổ chức sự kiện và quản lý quy trình đào tạo.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia trong ngành giáo dục và marketing, giúp bạn phát triển toàn diện về mặt chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.