Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Đến 40 Triệu
● Lãnh đạo và quản lý đội nhóm giáo viên IELTS và đội ngũ nhân viên trong team
● Tổ chức và tiến hành các buổi đào tạo và phát triển cho đội ngũ giáo viên
● Phát triển và duy trì nguồn học liệu IELTS để đảm bảo hiệu quả giảng dạy và chất
lượng lớp học
● Theo dõi, quản lý và đảm bảo kết quả đầu ra của các học viên
● Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Tốt nghiệp bằng Đại học hoặc Thạc sỹ các chuyên ngành liên quan Ngôn ngữ anh,
Sư phạm Tiếng anh.
● Có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy lớp IELTS và kinh nghiệm dẫn dắt đội nhóm
● IELTS từ 7.5
● Cầu tiến, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì
● Thu nhập: up to 40 triệu/tháng
● Tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinh nhật
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, trà, sữa, hoa quả giữa giờ
● Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, du lịch trong và ngoàinước
● Thời gian làm việc: Làm việc 6 ngày/tuần & 1 ngày nghỉ tự chọn. Lựa chọn:
○ Khung giờ 1 (Sáng - Chiều): 8h30 - 18h30
○ Khung giờ 2 (Chiều - Tối): 12h30 - 21h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
