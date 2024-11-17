Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Công việc giảng dạy

Chuẩn bị giáo án và tài liệu giảng dạy cho lớp của mình phụ trách.

Trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp được phân công phụ trách theo giáo trình và quy trình giảng dạy của hệ thống.

Trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của học sinh do mình phụ trách (Chấm điểm bài kiểm tra, giao bài tập về nhà, hướng dẫn học sinh làm bài, theo dõi năng lực học tập và sự tiến bộ của học sinh...)

Viết nội dung bài học và nhận xét học sinh trong vòng 24h sau khi kết thúc buổi học.

Trao đổi với hệ thống trung tâm và phụ huynh học sinh về những trường hợp học sinh đặc biệt.

Chấm điểm bài kiểm tra định kỳ và viết nhận xét định kỳ.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng đào tạo trong quá trình giảng dạy (liên quan đến học sinh và phụ huynh)

2. Công việc văn phòng:

Tham gia hỗ trợ kho học liệu, gồm: lesson plans, mini-tests, power point templates,...

Tham gia hỗ trợ công tác chăm sóc học sinh yếu tại cơ sở.

Tham gia công tác Kiểm tra đầu vào và phân loại học sinh.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phòng học thuật.

Tham gia hoạt động đào tạo giáo viên và phát triển bản thân.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Sư phạm TA hoặc chuyên ngành TA tương đương

Phát âm chuẩn, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết.

Có Ielts ≥7,0 hoặc TOEIC: 850 hoặc Chứng chỉ TESOL, có chứng chỉ sư phạm là lợi thế

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên dạy đối tượng học sinh Tiểu học & THCS.

Biết cách quản lý lớp học, tổ chức và điều phối các hoạt động trong giờ học

Sẵn sàng hỗ trợ, kèm cặp học sinh ngoài giờ dạy để học sinh đạt kết quả tốt nhất khi tham gia học tập tại trung tâm.

Tính cách : vui vẻ, năng động, nhiệt huyết , kiên nhẫn, yêu trẻ và có mục tiêu phát triển gắn bó lâu dài

Có kinh nghiệm ôn thi ngữ pháp, luyện thi chuyên, hoặc luyện các kỹ năng chuyên sâu (Speaking, Writing) là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 - 14.000.000đ (tùy vào năng lực, kinh nghiệm của mỗi ứng viên)

Giáo viên có giáo trình được cung cấp sẵn

Được tham gia đào tạo phát triển chuyên môn và được hỗ trợ chi phí học các khoá học nâng cao chuyên môn khi làm việc lâu dài tại trung tâm.

Có đầy đủ các chính sách đãi ngộ, thăng tiến, bảo hiểm, du lịch +++

Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của Công ty như BHXH, BHYT, chế độ Công đoàn, chính sách thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, team building, du lịch, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

