Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78 Vân Hồ 3, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Giảng dạy các lớp N2 - N3 theo thoả thuận;

Theo dõi tình hình học viên, viết báo cáo tuần, báo cáo đánh giá cuối khoá.

Tham gia các cuộc họp định kỳ, training ... để nắm bắt tình hình thay đổi của chương trình đào tạo/Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối với giáo viên dạy N3:

Yêu cầu tiếng Nhật N2 trở lên.

Có kinh nghiệm dạy tiếng Nhật 6 tháng trở lên (chưa có kinh nghiệm dạy trung cấp sẽ được training nhưng cần có yêu cầu tối thiểu đã có kinh nghiệm dạy sơ cấp hoặc tự tin với kiến thức sơ cấp).

Đối với giáo viên dạy N2:

Tiếng Nhật N1.

Có kinh nghiệm giảng dạy sơ cấp hoặc trung cấp 1 năm trở lên.

Yêu cầu chung:

Có định hướng lâu dài trong ngành giáo dục, tâm huyết với nghề, có ý thức học hỏi, nâng cao chuyên môn.

Giọng nói truyền cảm, phát âm chuẩn.

Có kỹ năng sư phạm, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...).

Ưu tiên các bạn 9x.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 375.000 - 550.000đ/buổi.

Thường xuyên được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng giảng dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Được Free các khóa học Tiếng Nhật tại Trung tâm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Có sẵn giáo trình giảng dạy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

