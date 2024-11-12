Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Giáo viên tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 78 Vân Hồ 3, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Giảng dạy các lớp N2 - N3 theo thoả thuận;
Theo dõi tình hình học viên, viết báo cáo tuần, báo cáo đánh giá cuối khoá.
Tham gia các cuộc họp định kỳ, training ... để nắm bắt tình hình thay đổi của chương trình đào tạo/Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối với giáo viên dạy N3:
Yêu cầu tiếng Nhật N2 trở lên.
Có kinh nghiệm dạy tiếng Nhật 6 tháng trở lên (chưa có kinh nghiệm dạy trung cấp sẽ được training nhưng cần có yêu cầu tối thiểu đã có kinh nghiệm dạy sơ cấp hoặc tự tin với kiến thức sơ cấp).
Đối với giáo viên dạy N2:
Tiếng Nhật N1.
Có kinh nghiệm giảng dạy sơ cấp hoặc trung cấp 1 năm trở lên.
Yêu cầu chung:
Có định hướng lâu dài trong ngành giáo dục, tâm huyết với nghề, có ý thức học hỏi, nâng cao chuyên môn.
Giọng nói truyền cảm, phát âm chuẩn.
Có kỹ năng sư phạm, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...).
Ưu tiên các bạn 9x.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 375.000 - 550.000đ/buổi.
375.000 - 550.000đ/buổi.
Thường xuyên được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng giảng dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Được Free các khóa học Tiếng Nhật tại Trung tâm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Có nhiều cơ hội thăng tiến.
Có sẵn giáo trình giảng dạy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-nhat-thu-nhap-04-06-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job246637
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 USD Navigos Search
16 - 17 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH NVC HR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NVC HR
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm