Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 36, Đường 23, Khu Đô thị TP Giao lưu, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Dạy tiếng Nhật cho học viên tham gia các chương trình du học tại Nhật.
Bám sát việc học của từng học viên để có biện pháp tác động điều chỉnh hợp lý nhằm nâng cao kết quả học tập của học viên.
Tham gia nghiên cứu đề xuất các phương pháp giảng dạy mới giúp học viên tiếp thu tốt hơn, nâng cao chất lượng giảng dạy.
Đảm bảo chất lượng học tập của ứng viên (tối thiểu đạt N4 sau 6 tháng)
Thường xuyên Kiểm tra, đánh giá chất lượng, kết quả học tập của học viên và đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên các bạn đã từng đi du học Nhật Bản / đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.
Có chứng chỉ N2 trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương và phụ cấp:
- Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế;
- Phụ cấp điện thoại/đi lại (tuỳ từng vị trí);
- Review đánh giá tăng lương 6 tháng - 1 năm/lần.
2. Thưởng:
- Thưởng tháng/quý/năm (Theo tình hình kinh doanh của công ty);
- Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính;
- Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04 - 1/5; 2/9; Trung thu…), thưởng sinh nhật, thăm hỏi hiếu – hỷ…;
3. Phúc lợi:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Bảo hiểm sức khoẻ: Được công ty đóng 100% Bảo hiểm sức khoẻ khi trở thành nhân viên chính thức, hỗ trợ đóng 50% cho Người thân (Hỗ trợ chi trả khi phát sinh khám chữa bệnh tại hơn BV lớn trên toàn quốc
- Du lịch hàng năm, teambuilding, event,...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỷ… theo Luật Lao động.
4. Cơ hội thăng tiến:
- Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/Quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn;
- Được đào tạo trực tiếp nâng cao, bổ sung các kiến thức về ngành
- Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của công
5. Môi trường làm việc:
- Môi trường trẻ, năng động, cực kỳ thoải mái, tự do phát triển bản thân; nói không với Toxic;
- Làm việc từ thứ 2 tới sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Lô 36 đường 23, KĐT Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

