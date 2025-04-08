Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (cơ sở 4 - Thị trấn Thường Tín), Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp

Soạn giáo án, tài liệu giảng dạy, chấm bài học viên

Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học viên và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.

Đảm bảo chất lượng đầu ra mà trung tâm yêu cầu

Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Có chứng chỉ Tiếng Nhật (từ N3 trở lên)

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm (đã từng du học tại Nhật là một lợi thế)

Chủ động chuẩn bị laptop

Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-12tr (có thể trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Có hỗ trợ chỗ ở cho giáo viên

Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.