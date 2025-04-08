Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần Raimu Home
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty cổ phần Raimu Home

Giáo viên tiếng Nhật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (cơ sở 4

- Thị trấn Thường Tín), Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp
Soạn giáo án, tài liệu giảng dạy, chấm bài học viên
Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học viên và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.
Đảm bảo chất lượng đầu ra mà trung tâm yêu cầu
Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
Có chứng chỉ Tiếng Nhật (từ N3 trở lên)
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm (đã từng du học tại Nhật là một lợi thế)
Chủ động chuẩn bị laptop

Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-12tr (có thể trao đổi thêm khi phỏng vấn)
Có hỗ trợ chỗ ở cho giáo viên
Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.
Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19 tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

