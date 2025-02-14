Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Yên Phong, Bắc Ninh (gần KTX Samsung), Yên Phong, Thành phố Thái Nguyên

Giáo viên tiếng Trung

- Xây dựng kế hoạch dạy học, đề cương môn học, bài giảng và thiết kế học liệu cần thiết phục vụ cho giảng dạy

- Đảm bảo chất lượng đào tạo, giảng dạy theo tiêu chuẩn được hướng dẫn và đưa ra từ bộ phận R&D của bộ môn.

- Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy

- Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học trong và ngoài nước.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường/trung tâm đào tạo tiếng Trung

- Phát âm chuẩn, chất giọng truyền cảm,yêu nghề, và có kiến thức về tâm lý giáo dục.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Ngày làm việc 4h (ngoài giờ quy định, dạy tăng ca với mức lương hấp dẫn)

- Có hỗ trợ nơi ở cho những ứng viên tỉnh khác

- Thưởng: Thưởng thâm niên, thưởng đột xuất theo kết quả thi hsk của học viên, thưởng lương tết theo chính sách chung của Công ty, thưởng những ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động ...

- Được đào tạo kĩ năng, phương pháp giảng dạy trước khi đứng lớp

- Được đào tạo về chuyên môn trong suốt quá trình giảng dạy

- Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường, tổng thu nhập khoảng từ 15-25 tr /tháng hoặc 25-35 tr /tháng theo năng lực, kinh nghiệm.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ tết, tăng lương định kỳ, cơ hội thăng tiến và phúc lợi khác theo quy định của công ty và Pháp luật hiện hành

- Cơ hội tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong môi trường giáo dục với quy mô học sinh lớn, chương trình đào tạo chuyên nghiệp

- Hằng năm được tăng lương định kỳ, được tổ chức đi du lịch, khám sức khỏe định kỳ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SMARTLEARN THÁI NGUYÊN

