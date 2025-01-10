Tuyển Giáo viên tiếng Trung Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
●负责全面风险管理各项具体工作；
●负责各项压力测试工作；
●负责减值拨备、资产分类等；
●负责向SBV、CIC报送各项数据；
●其他部门相关任务。
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
●金融、会计、财经类相关专业，全日制本科及以上学历；
●中文水平流利，可使用中文进行工作交流；
●取得相应的外语证书，具备能够满足工作需要的语言水平；
●有中国留学经验优先。
Tại Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
