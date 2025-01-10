Tuyển Giáo viên tiếng Trung Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

●负责全面风险管理各项具体工作；
●负责各项压力测试工作；
●负责减值拨备、资产分类等；
●负责向SBV、CIC报送各项数据；
●其他部门相关任务。

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●金融、会计、财经类相关专业，全日制本科及以上学历；
●中文水平流利，可使用中文进行工作交流；
●取得相应的外语证书，具备能够满足工作需要的语言水平；
●有中国留学经验优先。

Tại Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội

Ngân Hàng Agricultual Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P901-907, TẦNG 9, TÒA NHÀ TNR, 54A NGUYỄN CHÍ THANH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

