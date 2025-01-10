Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 44, Đỗ Quang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Giảng dạy theo Bộ giáo trình chuẩn có sẵn của trung tâm.

- Soạn giáo án, đề test tháng, lên kế hoạch soạn giảng theo từng tuần-từng tháng

- Hướng dẫn và theo sát việc học tập của học sinh của các lớp đảm nhận, đảm bảo sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 23 đến 30

- Có kinh nghiệm đứng lớp, giảng dạy các khối lớp 4,5

- Khả năng truyền đạt tốt, đam mê giải Toán

- Nhiệt tình, học hỏi, chủ động trong công việc và gắn bó lâu dài

- Ưu tiên dạy được ca chiều tối (từ 17h đến 21h) và cuối tuần (T7 - ca chiều tối hoặc CN - sáng chiều)

Tại Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ĐÀO TẠO BÀI BẢN kỹ năng giảng dạy để giáo viên có thể tự tin đứng lớp đông học sinh

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như là TRƯỞNG KHỐI, TRƯỞNG CẤP, TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO với thu nhập >15 - 30 Triệu/tháng.

- Tổng thu nhập 10-30 triệu/ tháng tùy theo kinh nghiệm và số lớp được phân dạy (bao gồm lương cứng, lương ca dạy, thưởng trách nhiệm...)

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động (Team >100 Thầy/ cô)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam

