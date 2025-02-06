Tuyển Giáo viên Toán Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Trung tâm FPT PolySchool - 42 Nguyễn Văn Tiết, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Toán cho khối THPT

Thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của GV trong việc quản lý sv, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi theo quy định...

Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, Wokshop...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Toán hoặc có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.

Có kinh nghiệm giảng dạy môn Toán ở trường cấp 3 hoặc các trường nghề.

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin