Tuyển Giáo viên Toán Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Trung tâm FPT PolySchool
- 42 Nguyễn Văn Tiết, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy môn Toán cho khối THPT
Thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của GV trong việc quản lý sv, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi theo quy định...
Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, Wokshop...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Toán hoặc có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.
Có kinh nghiệm giảng dạy môn Toán ở trường cấp 3 hoặc các trường nghề.
Có kinh nghiệm giảng dạy môn Toán ở trường cấp 3 hoặc các trường nghề.
Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI