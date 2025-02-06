Tuyển Giáo viên Toán Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Trung tâm FPT PolySchool

- 42 Nguyễn Văn Tiết, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Toán cho khối THPT
Thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của GV trong việc quản lý sv, quản lý lớp học, coi thi, chấm thi theo quy định...
Tham gia các hoạt động chuyên môn: họp chuyên môn, Wokshop...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Toán hoặc có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm.
Có kinh nghiệm giảng dạy môn Toán ở trường cấp 3 hoặc các trường nghề.

Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

