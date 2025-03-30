Tuyển Giáo viên Toán TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Tòa FPT polytechnic, Tổ 10, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Toán tại hệ thống FPT PolySchool

Làm đề thi, coi thi, chấm thi: khảo sát chất lượng đầu năm, giữa kỳ, cuối kỳ…

Quản lý học sinh trên lớp; đảm bảo giờ dạy hiệu quả, chất lượng thật

Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Bộ môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Toán hoặc các ngành liên quan và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp

Trình độ chuyên môn vững, khả năng truyền đạt tốt

Thành thạo trong việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy

Phong cách giảng dạy cuốn hút, mới mẻ, sẵn sàng học hỏi và ứng dụng các phương pháp hiện đại

Tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc

Tận tâm yêu nghề, mong muốn gắn bó lâu dài với công việc giảng dạy

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại khá trở lên và có kinh nghiệm đứng lớp

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

