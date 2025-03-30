Tuyển Giáo viên Toán TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Tòa FPT polytechnic, Tổ 10, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy môn Toán tại hệ thống FPT PolySchool
Làm đề thi, coi thi, chấm thi: khảo sát chất lượng đầu năm, giữa kỳ, cuối kỳ…
Quản lý học sinh trên lớp; đảm bảo giờ dạy hiệu quả, chất lượng thật
Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của Bộ môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Toán hoặc các ngành liên quan và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp
Trình độ chuyên môn vững, khả năng truyền đạt tốt
Thành thạo trong việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy
Phong cách giảng dạy cuốn hút, mới mẻ, sẵn sàng học hỏi và ứng dụng các phương pháp hiện đại
Tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc
Tận tâm yêu nghề, mong muốn gắn bó lâu dài với công việc giảng dạy
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại khá trở lên và có kinh nghiệm đứng lớp

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

