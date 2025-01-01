Tuyển Google Ads CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến dịch Marketing

Quản lý ngân sách, giám sát hoạt động tìm kiếm và tối ưu hóa cho các chiến dịch quảng cáo để đảm bảo ROI tốt nhất

Làm việc cùng với các team nội bộ, bao gồm team sản phẩm, nội dung, sales để đảm bảo chiến dịch thành công.

Thường xuyên phân tích hiệu suất và đưa ra đề xuất cải tiến

Theo dõi và báo cáo chính xác hiệu suất chiến dịch cho quản lý trực tiếp

Luôn cập nhật các xu hướng của ngành và thực hiện các chiến lược mới để liên tục phát triển công việc

Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định các cơ hội mới để thu hút khách hàng và tăng trưởng doanh số

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1-2 năm kinh nghiệm trong ngành Digital, tập trung mạnh vào thương mại điện tử hoặc CPA

Có kinh nghiệm về Digital Marketing, đặc biệt với mediabuy, tiếp thị trên thiết bị di động

Kỹ năng phân tích tốt và khả năng đưa ra quyết định sáng suốt thông qua sử dụng dữ liệu

Kinh nghiệm trong ngành Affiliate là một điểm cộng

Có kinh nghiệm với các nền tảng thương mại điện tử/thương mại xã hội như Amazon, hay Walmart/Target/Tik Tok,...

Đam mê thử thách với các thị trường mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, 100% lương khi thử việc 2 tháng

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ: 30/04 - 01/05, 02/09, 20/10, 08/03, v...v;

Phụ cấp: Ăn trưa, phí gửi xe, v...v

Thời gian làm việc: 9AM – 6PM (7,5 giờ/ngày Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Quỹ Đào tạo & Phát triển

Thưởng theo hiệu quả công việc (hàng quý) và xét tăng lương 2 lần/năm

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân bên cạnh bảo hiểm xã hội và y tế

Teambuilding: từ 2-3 lần/năm

Cơ hội được đào tạo chuyên môn về công việc và kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA

