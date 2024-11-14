Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần TSX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 Đường số 2, P. Thảo Điền, Thủ Đức

Thiết kế các ấn phẩm đồ họa phục vụ cho các hoạt động marketing bao gồm Social Post, Social Ads Banner, Website Banner,...

Tham gia thiết kế các ấn phẩm liên quan đến nhận diện thương hiệu như Logo, Bộ nhận diện thương hiệu,...

Tham gia thiết kế các ấn phẩm in ấn cho doanh nghiệp, tổ chức sự kiện,...

Sản xuất hình ảnh/video cho Website và các trang mạng xã hội;

Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator;

Biết chỉnh sửa video (không yêu cầu phần mềm cụ thể);

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng Figma, InDesign;

Có kiến thức cơ bản về UX/UI là lợi thế;

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, tối thiểu 24 giờ/ tuần;

Gửi kèm trong CV: Link sản phẩm đã thực hiện hoặc Porforlio.

Tại Công ty cổ phần TSX Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động;

Hỗ trợ lương và mộc thực tập;

Có cơ hội tiếp cận nhiều khía cạnh của lĩnh vực thiết kế và truyền thông;

Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp từ các Designer có kinh nghiệm;

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TSX

