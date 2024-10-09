Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Sáng tạo các ý tưởng thiết kế để quảng bá sản phẩm Mobile app cho người dùng trên google play và app store
Thiết kế icon, screenshot cho sản phẩm Mobile app
Sản xuất các video ngắn phục vụ các chiến dịch quảng cáo
Tham gia triển khai các dự án da dạng với nhiều dòng sản phẩm khác nhau cho thị trường global. Được phát triển dự án từ khâu đánh giá, phân tích thị trường, đối thủ tìm ra điểm mạnh điểm yếu
Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...).
Cùng PO đưa ra các tính năng cho sản phẩm cạnh tranh với đối thủ và tạo sự khác biệt với thị trường.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 2000 - 2002
Yêu cầu > 6 tháng kinh nghiệm
Ưu tiên các bạn tốt nghiệp ngành Mỹ thuật tại các trường Đại học, CĐ
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cho các sản phẩm thiết bị di động, ấn phẩm truyền thông/quảng cáo
Có kiến thức về hội họa (màu sắc, bố cục, front,..)
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Figma, Photoshop, AI, InDesign, Flash,...)
Biết quay dựng, edit video
Có danh sách các sản phẩm đã làm thể hiện phong cách thiết kế và kiến thức thể hiện trên sản phẩm
Có óc sáng tạo, làm sản phẩm tốt, tự sáng tạo idea
Tham gia năng nổ các hoạt động truyền thông nội bộ, thiết kế ấn phẩm, chụp ảnh
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật (Tiếng Anh)
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 13-15 tháng lương/năm, quà tặng (tiền thưởng) vào các ngày Lễ Tết (Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04-01/05, Trung thu, Tết thiếu nhi...
1 Năm có 2 đợt xét duyệt review tăng lương
Thưởng theo dự án, năng suất tiến độ công việc hoặc sáng kiến cải tiến mới. Thưởng cho những người gắn bó lâu dài với công ty
Được tham gia xây dựng sản phẩm cho thị trường Mỹ, phát triển trải nghiệm người dùng cho ứng dụng triệu user
Được làm việc trong một công ty công nghệ năng động, phát triển. Có nhiều thử thách, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ bản thân
Gửi xe miễn phí, tea-break hàng ngày
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau
Du lịch hàng năm, Team building định kỳ
Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
