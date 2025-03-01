Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Phỏng vấn ứng viên và đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách nếu cần thiết.

Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các ứng viên.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác tuyển dụng.

Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ.

Tham gia vào các hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Cập nhật và quản lý thông tin ứng viên trên hệ thống quản lý ứng viên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng sử dụng các mạng xã hội và các trang web tuyển dụng.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

