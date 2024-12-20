Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Quang Tiến, Sóc Sơn, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chấm công lái xe, báo cáo nhân sự hằng ngày
Quản lý về mặt chứng từ, dữ liệu
Triển khai, theo dõi và kiểm soát 5S tại chi nhánh
Các công việc kế toán khác
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý cấp trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ ( 25-30)
Cẩn thận, làm việc khoa học, chủ động trong công việc
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, chứng từ
Có kinh nghiệm 1-2 năm trong công ty vận tải

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hằng năm
Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước
Thưởng lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

