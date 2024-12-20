Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Quang Tiến, Sóc Sơn, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chấm công lái xe, báo cáo nhân sự hằng ngày

Quản lý về mặt chứng từ, dữ liệu

Triển khai, theo dõi và kiểm soát 5S tại chi nhánh

Các công việc kế toán khác

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý cấp trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ ( 25-30)

Cẩn thận, làm việc khoa học, chủ động trong công việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, chứng từ

Có kinh nghiệm 1-2 năm trong công ty vận tải

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hằng năm

Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước

Thưởng lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin