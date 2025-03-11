Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa FLC Lanmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản, hợp đồng hỗ trợ phòng Kinh doanh (nếu có); lưu trữ hồ sơ giấy tờ (công văn, tờ trình, quyết định, thông báo...)

Thực hiện các công tác đặt vé máy bay, phòng khách sạn, kế hoạch công tác, xin visa...hỗ trợ Ban lãnh đạo và CBNV khi đi công tác;

Quản lý đội xe, kiểm soát chi phí các xe oto;

Theo dõi hệ thống máy móc thiết bị văn phòng, dịch vụ bơm mực, văn phòng phẩm, internet, điện thoại,...;

Tiếp nhận các công văn, văn bản, giấy tờ chuyển đến, giải quyết công việc trong thẩm quyền;

Tiếp nhận và xử lý các việc về tình trạng của nhân viên bao gồm: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...;

Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty;

Đầu mối chấm công, tổng hợp công và chuyển tới Ban Nhân sự.

Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên...

Làm việc tại FLC Hotels & Resorts

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Hành chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Có thể làm việc fulltime.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại chuỗi khách sạn, resort cao cấp.

Được đào tạo và hướng dẫn trong quá trình làm việc.

Có cơ hội phát triển và tiếp cận các công việc thực tế trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự.

Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.