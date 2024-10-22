Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: khu ĐTM Đại Kim, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

- Xây dựng, đề xuất và tham mưu cho Ban giám đốc về chiến lược nhân sự, hoạch định nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của Công ty;

- Xây dựng hệ thống văn bản: nội quy lao động, quy trình, quy định và các tài liệu nội bộ của Công ty và giám sát thực hiện;

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngắn/trung/dài hạn;

- Đề xuất, xây dựng và giám sát thực hiện quy chế Lương – Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc;

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, lễ tân, an toàn vệ sinh lao động ...;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực/ Quản trị kinh doanh/ Luật;

- Có kiến thức chuyên sâu về Pháp luật lao động, tổ chức doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương;

- Có kiến thức nghiệp vụ về công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-18 triệu

- Hưởng lương theo năng lực làm việc;

- Bổ sung lương các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm;

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

- Chế độ tham quan, nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ

