Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18C ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công ty Quản lý các hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự, đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Thực hiện các hoạt động đánh giá, phân loại, xếp loại nhân sự, xây dựng hệ thống chế độ tiền lương, thưởng, kỷ luật đảm bảo công bằng, hiệu quả Quản lý các hoạt động hành chính, văn phòng của phòng HCNS Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan Có kinh nghiệm quản lý nhân sự từ 3 năm trở lên Có kiến thức sâu về luật lao động và các chính sách liên quan đến quản lý nhân sự Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán tốt Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc Thành thạo tin học văn phòng, thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:12tr -15tr Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: BHXH, BHYT, thưởng hàng năm, ... Cơ hội phát triển sự nghiệp trong một công ty năng động và chuyên nghiệp Tham gia các khóa học của công ty miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI

