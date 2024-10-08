Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
- Hà Nội: Số 18C ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công ty
Quản lý các hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự, đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
Thực hiện các hoạt động đánh giá, phân loại, xếp loại nhân sự, xây dựng hệ thống chế độ tiền lương, thưởng, kỷ luật đảm bảo công bằng, hiệu quả
Quản lý các hoạt động hành chính, văn phòng của phòng HCNS
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm quản lý nhân sự từ 3 năm trở lên
Có kiến thức sâu về luật lao động và các chính sách liên quan đến quản lý nhân sự
Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán tốt
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc
Thành thạo tin học văn phòng, thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:12tr -15tr
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: BHXH, BHYT, thưởng hàng năm, ...
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong một công ty năng động và chuyên nghiệp
Tham gia các khóa học của công ty miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
