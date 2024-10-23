Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần bánh Givral - Chi nhánh Hà Nội đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality cần tuyển Trưởng nhóm Hành chính Nhân sự như sau:
I. Công tác xây dựng và tư vấn tham mưu
1. Xây dựng quy đinh, quy trình, quy chế và Nội quy trong doanh nghiệp
2. Tư vấn tham mưu
- Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo, tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.
- Cập nhật các quy định pháp luật, tư vấn cho Ban giám đốc trong việc áp dụng quy định về việc xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, vận hành quản trị nhân sự.
- Tư vấn các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, thuế, vệ sinh lao động, an toàn lao động và tai nạn lao động.
II. Quản trị vận hành phòng HCNS
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng. Điều hành và quản lý các công tác hành chính nhân sự trong doanh nghiệp. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo đúng quy định của doanh nghiệp. Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác như: điều xe công tác, lưu trữ tài liệu, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo,... Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty. Định kỳ cần lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Quản lý hồ sơ CBNV (file cứng và file mềm) Lập định biên nhân sự, ngân sách nhân sự. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý, đào tạo, tuyển dụng nhân sự và thực hiện công tác hành chính. Lưu trữ, phát hành các loại tài liệu, công văn đi/ đến, quản lý sử dụng con dấu đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, các hồ sơ pháp lý của chi nhánh. Quản lý hồ sơ: hệ thống thông tin liên lạc, điện nước, thuê văn phòng, thuê cửa hàng, ... Đề xuất mua sắm dụng cụ hành chính Đón tiếp, hướng dẫn khách đến công ty liên hệ công tác Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, các khóa học về ATLĐ, VSLĐ, ...
III. Xử lý quan hệ lao động
Đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của công ty trong phạm vi quản lý của bộ phận hành chính nhân sự. Tuân thủ các quy định của Pháp luật trong việc xây dựng và xử lý quan hệ lao động trong Công ty. IV. Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.
IV. Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, hoặc chuyên ngành có liên quan Nắm vững các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm, thuế TNCN Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Có khả năng quán xuyến, bao quát công việc và thực hiện chi tiết công việc
Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15 - 18tr Được tham gia BHXH đầy đủ Thưởng các ngày lễ tết Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 634 Phạm Văn Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

