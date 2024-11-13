Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12 tòa nhà Viwaseen số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Đôi nét về SYSTECH
Công ty Cổ phần công nghệ và thương mại SYSTECH được thành lập năm 2007.
Systech là nhà cung cấp, tư vấn chuyên sâu các giải pháp, thiết bị vật tư phòng sạch, chống tĩnh điện, khí nén, giá kệ và tự động hóa trong ngành Công nghiệp sản xuất và Công nghiệp hỗ trợ.
Systech hiện đang là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp FDI, các khách hàng lớn như Samsung, LG, Canon, Meiko, Brother, Nidec,...
Đến với Systech Quý khách hàng sẽ hoàn toàn tin tưởng với dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.
Mô tả công việc
Hành chính 50%
Hỗ trợ hành chính triển khai các sự kiện nội bộ, gắn kết nhân viên
Hỗ trợ các công việc liên quan đến C&B: Hồ sơ nhân sự, Hợp đồng, Bảo hiểm, chứng từ,..
2. Tuyển dụng 50%
Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ theo yêu cầu tuyển dụng của công ty.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: NỮ - CHỈ TUYỂN LÀM VIỆC FULLTIME
Đã tốt nghiệp hoặc đang đang chờ bằng đại học.
Am hiểu mạng xã hội, có khả năng bắt trend tốt.
Có kỹ năng thiết kế trên Canva hoặc các công cụ thiết kế khác.
Thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc.
Thái độ:

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập 2.000.000vnd/ tháng + ăn trưa
Được training on job về nghề nhân sự và các hoạt động truyền thông thương hiệu.
Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết;
Hỗ trợ cấp giấy xác nhận thực tập.
Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các báo cáo liên quan.
Tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện hấp dẫn của Công ty: Sinh nhật, Noel, Year and Party ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Toà nhà Viwaseen, Số 48 Tố HữuHữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

