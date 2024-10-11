Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tòa nhà 365 Coffee đường Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các kế hoạch tuyển dụng của công ty Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho bộ phận kinh doanh của công ty Thực hiện đánh giá sát hạch năng lực hiệu suất làm việc của toàn bộ nhân viên công ty Tổng hợp hồ sơ nhân sự và kê khai BHXH. Đề xuất, mua sắm, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các vật tư văn phòng, văn phòng phẩm và trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ văn phòng. Đóng dấu văn bản, công chứng các giấy tờ, tài liệu pháp lý của công ty. Hỗ trợ tổng giám đốc các công việc hành chính khi có yêu cầu Phụ trách các công việc hành chính nhân sự khác

Thực hiện các kế hoạch tuyển dụng của công ty

Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho bộ phận kinh doanh của công ty

Thực hiện đánh giá sát hạch năng lực hiệu suất làm việc của toàn bộ nhân viên công ty

Tổng hợp hồ sơ nhân sự và kê khai BHXH.

Đề xuất, mua sắm, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các vật tư văn phòng, văn phòng phẩm và trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ văn phòng.

Đóng dấu văn bản, công chứng các giấy tờ, tài liệu pháp lý của công ty.

Hỗ trợ tổng giám đốc các công việc hành chính khi có yêu cầu

Phụ trách các công việc hành chính nhân sự khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung giao tiếp tốt trình độ HSK 4 hoặc cao hơn Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 đến 3 năm ở vị trí tương đương Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, có kỹ năng lập kế hoạch, xử lý tình huống tốt Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành quản trị nhân sự, hành chính văn phòng hoặc ngành ngôn ngữ Trung...

Tiếng Trung giao tiếp tốt trình độ HSK 4 hoặc cao hơn

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 đến 3 năm ở vị trí tương đương

Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, có kỹ năng lập kế hoạch, xử lý tình huống tốt

Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành quản trị nhân sự, hành chính văn phòng hoặc ngành ngôn ngữ Trung...

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực và kinh nghiệm Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép theo pháp luật lao động sau khi kết thúc 2 tháng thử việc Du lịch hàng năm, thưởng Tết và các ngày lễ lớn Làm việc trong môi trường trẻ trung chuyên nghiệp, sếp cực kỳ dễ tính, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện Có nhiều cơ hội được học hỏi, phát triển nghiệp vụ và thăng tiến

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực và kinh nghiệm

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép theo pháp luật lao động sau khi kết thúc 2 tháng thử việc

Du lịch hàng năm, thưởng Tết và các ngày lễ lớn

Làm việc trong môi trường trẻ trung chuyên nghiệp, sếp cực kỳ dễ tính, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện

Có nhiều cơ hội được học hỏi, phát triển nghiệp vụ và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin