Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tòa nhà 365 Coffee đường Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các kế hoạch tuyển dụng của công ty Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho bộ phận kinh doanh của công ty Thực hiện đánh giá sát hạch năng lực hiệu suất làm việc của toàn bộ nhân viên công ty Tổng hợp hồ sơ nhân sự và kê khai BHXH. Đề xuất, mua sắm, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các vật tư văn phòng, văn phòng phẩm và trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ văn phòng. Đóng dấu văn bản, công chứng các giấy tờ, tài liệu pháp lý của công ty. Hỗ trợ tổng giám đốc các công việc hành chính khi có yêu cầu Phụ trách các công việc hành chính nhân sự khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung giao tiếp tốt trình độ HSK 4 hoặc cao hơn Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 đến 3 năm ở vị trí tương đương Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, có kỹ năng lập kế hoạch, xử lý tình huống tốt Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành quản trị nhân sự, hành chính văn phòng hoặc ngành ngôn ngữ Trung...
Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực và kinh nghiệm Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép theo pháp luật lao động sau khi kết thúc 2 tháng thử việc Du lịch hàng năm, thưởng Tết và các ngày lễ lớn Làm việc trong môi trường trẻ trung chuyên nghiệp, sếp cực kỳ dễ tính, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện Có nhiều cơ hội được học hỏi, phát triển nghiệp vụ và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Số 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

