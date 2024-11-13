Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 26, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Công tác lễ tân, tổ chức hướng dẫn, tiếp đón khách khi ra/ vào công ty;

Quản lý công văn, thư từ đi/đến. Thực hiện gửi hồ sơ, tài liệu giữa công ty và đối tác;

Thực hiện công tác tổ chức chuẩn bị các cuộc họp, hội thảo, sự kiện của công ty;

Theo dõi và đề xuất các trang thiết bị, công cụ dụng cụ của văn phòng đảm bảo hoạt động tốt; quản lý tài sản công ty;

Theo dõi và tập hợp thanh toán chi phí hàng tháng của văn phòng;

Tiếp nhận nhân sự mới và Quản lý và hỗ trợ nhân sự làm việc tại văn phòng;

Quản lý theo dõi chấm công của nhân sự tại văn phòng;

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/ Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 20 đến dưới 35 tuổi. Ngoại hình cân đối ưa nhìn, chiều cao từ 1.58m.

Không nói ngọng, nói lắp, nét mặt tươi.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + Thưởng KPI + Thưởng Lễ Tết

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc theo quy chế chung.

Được hướng dẫn, hỗ trợ công việc.

Bảo hiểm và chính sách đãi ngộ tốt.

Teambuilding, hoạt động ngoại khóa hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.