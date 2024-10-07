Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes
- Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 50 - 80 Triệu
Công tác điều hành, quản lý ban HCNS: Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động. Thiết lập và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu. Tham gia xây dựng triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực, quản lý ngân sách HCNS. Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
Tham mưu và đề xuất, xây dựng và phát triển tổ chức: Nghiên cứu, tham mưu về mô hình tổ chức của Công ty và từng Ban. Phối hợp với các Ban/ đơn vị để xây dựng, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các bản quy định về chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, theo từng thời kỳ. Phối hợp với các Ban/phòng tổ chức thực hiện hoạt động phân tích công việc, thiết kế công việc xác định hệ thống chức danh và xây dựng các bản mô tả công việc, định biên nhân sự. Tham gia nghiên cứu, xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định, nội quy
Triển khai thực hiện các phương án về tổ chức lao động, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực: Định biên lao động, tuyển dụng, sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển. Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra kết quả thực hiện các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện các thủ tục cần thiết
Xây dựng, tổ chức thực hiện công tác lao động tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch tiền lương hàng năm, định mức lao động, xác định đơn giá tiền lương theo sản phẩm, lương khoán, lương kinh doanh và các chính sách phúc lợi. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách. Phân tích tình hình lao động tiền lương, thưởng, BHXH... và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động. Thiết lập các tiêu chí để thu thập thông tin đánh giá về mức độ hài lòng NLĐ. Tổ chức thu thập dữ liệu về tiền lương, chính sách phúc lợi trên thị trường lao động ở từng thời kỳ để có cơ sở phân tích tính toán và điều chỉnh cơ cấu lương công ty cho phù hợp. Phối hợp với công Đoàn Công ty xây dựng hệ thống phúc lợi và các biện pháp cần thiết để cải thiện đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên
Công tác hành chính: Quản nhân sự thực hiện các nghiệp vụ về tài sản, trang thiết bị, Công tác Quản lý văn thư, lưu trữ, lễ tân hậu cần
Với Mức Lương 50 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Luật, hoặc các ngành liên quan...
Có kiến thức chuyên sâu về Quản trị nhân lực và các quy định pháp luật lao động
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và phát triển đội ngũ
Khả năng đàm phán thương lượng và giải quyết xung đột tốt
Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả
Am hiểu sâu sắc về quy trình tuyển dụng lao động và xây dựng chiến lược tuyển dụng
Kinh nghiệm xử lý các vấn đề về quan hệ lao động trong doanh nghiệp
Kỹ năng phối hợp tốt với các phòng ban khác trong tổ chức
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên số liệu
Tiếng Anh giao tiếp
Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm Thưởng các ngày lễ và thưởng cuối năm Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép năm và các ngày lễ theo quy định Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực nhân sự Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong ngành bất động sản Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
