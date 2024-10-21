Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG NHẤT LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG NHẤT LONG
Mức lương
4 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT THE MANOR CENTRAL PARK, NGUYỄN XIỂN, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 4 Triệu
Hỗ trợ TP hành chính nhân sự thực hiện các đầu việc như: in ấn giấy tờ hành chính, sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, lên lịch phỏng vấn.
Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, chuẩn bị phòng họp,...
Thực hiện công việc hành chính: chuẩn bị giấy tờ, in ấn giấy tờ phục vụ cho các chương trình, hội thảo của công ty.
Các công việc khác khi được phân công.
Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhiệt tình.
Chăm chỉ, ham học hỏi và tìm tòi cái mới.
Luôn có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao.
Có hiểu biết và hứng thú tìm hiểu các quy định về lương thưởng, bảo hiểm, luật lao động,...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG NHẤT LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 4.000.000đ/tháng
Được đào tạo các đầu việc của ngành hành chính nhân sự.
Thời gian làm việc: Từ 8h-17h Thứ 2- Thứ 6; 8h-15h30 Thứ 7. Nghỉ CN
Các chế độ như team building... theo quy chế công ty dành cho vị trí Thực tập sinh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG NHẤT LONG
