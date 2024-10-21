Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Theo dõi công, chấm công cho nhân sự hàng ngày Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng văn phòng cần thiết cho Công ty Hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính khác tại văn phòng Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Theo dõi công, chấm công cho nhân sự hàng ngày
Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng văn phòng cần thiết cho Công ty
Hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính khác tại văn phòng
Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Open cho các bạn dưới 1 năm kinh nghiệm Cẩn thận, tỉ mỉ & sẵn sàng học hỏi, có Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế Trách nhiệm với công việc
Open cho các bạn dưới 1 năm kinh nghiệm
Cẩn thận, tỉ mỉ & sẵn sàng học hỏi, có Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
Trách nhiệm với công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Allowance hàng tháng Giờ làm việc: 8h00 – 17h30 từ Thứ 2 – Thứ 6 Cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp.
Thu nhập: Allowance hàng tháng
Giờ làm việc: 8h00 – 17h30 từ Thứ 2 – Thứ 6
Cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng G, tòa OCEAN Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

