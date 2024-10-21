Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Theo dõi công, chấm công cho nhân sự hàng ngày Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng văn phòng cần thiết cho Công ty Hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính khác tại văn phòng Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Open cho các bạn dưới 1 năm kinh nghiệm Cẩn thận, tỉ mỉ & sẵn sàng học hỏi, có Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế Trách nhiệm với công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Allowance hàng tháng Giờ làm việc: 8h00 – 17h30 từ Thứ 2 – Thứ 6 Cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.