Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Quản lý hồ sơ giấy tờ

Tiếp nhận đơn thư, giấy tờ, các văn bản, tài liệu được gửi đến công ty và xử lý chúng trong thẩm quyền của mình và cuối cùng là lưu trữ trong dữ liệu của công ty.

Tiếp nhận và lưu trữ giấy tờ của nhân viên, giấy xin nghỉ phép...

Soạn văn bản, ban hành quyết định, thông báo

Hỗ trợ in ấn tài liệu cho các chi nhánh.

- Tổ chức sự kiện, các khóa đào tạo nội bộ

- Công tác quản lý tài sản, thiết bị

- Mua bán, cấp phát đồ dùng, VPP và xử lý các vấn đề chi phí khác cho các bộ phận và tổng (nếu phát sinh)

- Quản lý nhân sự

- Thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có Laptop cá nhân

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành học Văn phòng, Quản trị nhân lực, Nhân sự,...

- Kinh nghiệm: có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Hành chính nhân sự thực tế tại Doanh nghiệp

- Chăm chỉ, cầu tiến.

- Trách nhiệm, gắn bó lâu dài;

- Năng động, sáng tạo và giao tiếp tốt

- Độ tuổi 2k2 - 1998

Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Mức lương cứng : 6.000.000 + PC ( 500k) + hoa hồng tuyển dụng quản lý + thâm niên (TB 8.000.000 - 13.000.000đ)

- Tham gia các hoạt động của công ty: du lịch, dã ngoại, teambuil

- Được nghỉ Chủ Nhật, ngày lễ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

