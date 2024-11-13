Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 5

- 6nv3 Khu đô thị Lideco, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Quản lý hồ sơ giấy tờ
Tiếp nhận đơn thư, giấy tờ, các văn bản, tài liệu được gửi đến công ty và xử lý chúng trong thẩm quyền của mình và cuối cùng là lưu trữ trong dữ liệu của công ty.
Tiếp nhận và lưu trữ giấy tờ của nhân viên, giấy xin nghỉ phép...
Soạn văn bản, ban hành quyết định, thông báo
Hỗ trợ in ấn tài liệu cho các chi nhánh.
- Tổ chức sự kiện, các khóa đào tạo nội bộ
- Công tác quản lý tài sản, thiết bị
- Mua bán, cấp phát đồ dùng, VPP và xử lý các vấn đề chi phí khác cho các bộ phận và tổng (nếu phát sinh)
- Quản lý nhân sự
- Thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có Laptop cá nhân
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành học Văn phòng, Quản trị nhân lực, Nhân sự,...
- Kinh nghiệm: có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Hành chính nhân sự thực tế tại Doanh nghiệp
- Chăm chỉ, cầu tiến.
- Trách nhiệm, gắn bó lâu dài;
- Năng động, sáng tạo và giao tiếp tốt
- Độ tuổi 2k2 - 1998

Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Mức lương cứng : 6.000.000 + PC ( 500k) + hoa hồng tuyển dụng quản lý + thâm niên (TB 8.000.000 - 13.000.000đ)
- Tham gia các hoạt động của công ty: du lịch, dã ngoại, teambuil
- Được nghỉ Chủ Nhật, ngày lễ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 03nv14 khu đô thị Lideco- Hoài Đức- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

