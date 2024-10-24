Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi và quản lý sổ tiền mặt

Theo dõi và quản lý công nợ đối tác, khách hàng. • Hạch toán,kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán. • Thống kê, tổng hợp và giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu. • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. • Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự: tuyển dụng nhân sự, hồ sơ lao động, tính lương, chấm công, bảo hiểm,... • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

• Sử dụng thành thạo Microsoft office (đặc biệt là excel)

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận, tăng lương hàng năm

• Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động.

• Được đào tạo, trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

• Cơ hội thăng tiến, phát triển.

• Các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.