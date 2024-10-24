Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi và quản lý sổ tiền mặt
Theo dõi và quản lý công nợ đối tác, khách hàng. • Hạch toán,kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán. • Thống kê, tổng hợp và giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu. • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. • Thực hiện các công việc liên quan đến hành chính nhân sự: tuyển dụng nhân sự, hồ sơ lao động, tính lương, chấm công, bảo hiểm,... • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
• Sử dụng thành thạo Microsoft office (đặc biệt là excel)
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận, tăng lương hàng năm
• Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, năng động.
• Được đào tạo, trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.
• Cơ hội thăng tiến, phát triển.
• Các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 20 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

