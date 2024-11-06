Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 LK11 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Phỏng vấn và đánh giá năng lực, phẩm chất của ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách ứng viên.

Làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn tất thủ tục tuyển dụng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên mới.

Cập nhật và quản lý thông tin ứng viên.

Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.

Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tuyển dụng từ 1 năm trở lên (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử).

Nắm vững các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực và năng động.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

