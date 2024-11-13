Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Thực hiện tổng hợp mua sắm, cấp phát bàn giao văn phòng phẩm, vật dụng văn phòng cho các phòng/ban, phòng khám theo định kỳ và khi có nhu cầu.

Tổng hợp, quản lý hồ sơ nhân sự.

Hỗ trợ tổng hợp bảng công nhân sự.

Hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc đang chờ bằng.

Có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chủ động, nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi.

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7. Yêu cầu làm tối thiểu 2 ngày/tuần (có thể parttime hoặc fulltime).

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.000.000đ/26 ngày công.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực hành chính nhân sự.

Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.

Được cấp giấy chứng nhận thực tập.

Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)

