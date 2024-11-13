Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Yên Phụ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp với Ban Quản lý dự án và các bộ phận khác liên quan thực hiện các công việc chấm công, quản lý tài sản,...;

Hỗ trợ Ban Quản lý dự án và các phòng ban tổ chức, triển khai công việc cho thiết kế, thi công, xưởng, vật tư,...;

Dự thảo, kiểm tra báo giá dự toán và các điều khoản quan trọng trong hợp đồng (tiến độ thanh toán, thưởng, phạt...), phát hiện các nội dung bất lợi do Đối tác soạn thảo để tư vấn, đề xuất cho Ban lãnh đạo;

Kiểm soát các sự cố phát sinh, thay đổi tại dự án và kết hợp với các nguồn lực giải quyết khi có sự cố phát sinh;

Theo dõi tình trạng, làm đề xuất vật tư và các đề xuất khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;

Thực hiện theo dõi, quản lý, lưu trữ hồ sơ, bàn giao cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản trị công ty (thông tin công trình mới, nhật ký, phiếu công tác, hình ảnh, file bản vẽ, công văn,...);

Thực hiện soạn thảo văn bản, quyết định, thông báo... đồng thời quản lý lưu trữ theo quy định;

Phối hợp với Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ liên quan đến dự án (thầu thi công, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thiết kế, bản vẽ, biên bản nghiệm thu,...);

Hỗ trợ tìm kiếm các nhà cung cấp và chọn lọc nhà cung cấp từ thu mua theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;

Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Công ty giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Giới tính: Ưu tiên Nam.

Thành thạo tin học văn phòng và các trang thiết bị hỗ trợ làm việc khác.

Có kiến thức tốt về pháp luật Việt Nam.

Kỹ năng tư duy Logic, lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Chủ động, độc lập xử lý các công việc được giao.

Năng động, cầu thị và tinh thần tự giác cao trong công việc.

Có thể đi công tác tỉnh dài ngày.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 10.000.000 – 15.000.000VNĐ (thỏa thuận cụ thể theo năng lực khi phỏng vấn).

Cơ hội thăng tiến cao, có thể thăng tiến bất kì lúc nào khi thể hiện được năng lực.

Cơ hội đào tạo chuyên sâu về kỹ năng và chuyên môn tại Công ty.

Được thể hiện hết khả năng và đưa ý kiến của cá nhân để phát triển Công ty.

Môi trường làm việc:

Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài là các Công ty, Tập đoàn lớn trên quốc tế.

Cơ hội hợp tác và làm việc cùng Ban lãnh đạo Công ty là những người có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm.

Tôn trọng con người và bảo vệ quyền lợi người lao động, tuân thủ luật pháp và trên luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Ngày nghỉ và phúc lợi khác:

Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00 Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ Chủ nhật.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Khoản thưởng vào các dịp lễ lớn.

Phụ cấp ăn trưa mỗi ngày.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN Theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC

