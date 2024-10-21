Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 153 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai công việc định kỳ theo mục tiêu đề ra.

- Phân bổ công việc, rà soát và đánh giá kế hoạch công việc đạt được thông qua các chỉ số, báo cáo.

- Phụ trách công tác tuyển dụng:

Xây dựng Định biên nhân sự, MTCV, Chân dung ứng viên theo nhu cầu Tuyển dụng Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng các vị trí. Xây dựng kế hoạch, triển khai phát triển thương hiệu Công ty phục vụ cho công tác tuyển dụng thông qua các phương tiện truyền thông: Fanpage, Website, LinkedIn... Báo cáo tổng hợp hiệu quả, hiệu suất tuyển dụng tuần/tháng/quý.

- Phụ trách các công việc về Quy trình, Quy định, Chính sách:

Xây dựng các văn bản Quy trình làm việc của phòng ban, bộ phận phù hợp thực tế và tối ưu nguồn lực, thời gian đảm bảo hiệu suất. Xây dựng các quy định, quy chế, chính sách phù hợp cho quá trình hoạt động của Công ty và phòng HCNS: Quy định làm việc, Quy chế lương, Nội quy lao động... Xây dựng và triển khai phương pháp đánh giá phù hợp: KPI, OKRs...

- Phụ trách công việc C&B:

Thực hiện triển khai đối chiếu dữ liệu chấm công, tính lương hàng tháng cho CBNV. Thực hiện kê khai, đảm bảo chế độ BHXH, Thuế TNCN cho CBNV. Thực hiện chính sách: Hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật ... cho CBNV

- Phụ trách công việc Hậu cần, Hành chính:

Quản lý công tác văn phòng: Thanh toán các chi phí. Tổng hợp chi phí và kiểm soát Mua sắm, cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ, vpp Thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước: cấp visa, thị thực... Thực hiện đặt vé máy bay, phòng khách sạn... cho CBNV đi công tác nước ngoài.

- Phụ trách công tác Truyền thông, Văn hóa nội bộ

Thực hiện Đào tạo hội nhập, đào tạo văn hóa Công ty cho CBNV mới gia nhập. Tổ chức các chương trình, sự kiện Công ty theo kế hoạch truyền thông. Thực hiện các bản tin nội bộ phù hợp. Báo cáo công việc Thực hiện báo cáo công việc theo định kỳ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Báo cáo công việc

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 27 tuổi trở lên Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh... Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí HCNS tổng hợp, có tư duy, mong muốn phát triển Chấp nhận làm ngoài giờ khi có các trường hợp phát sinh hoặc yêu cầu từ BGĐ Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc, đảm bảo sức khỏe Các kiến thức, kỹ năng cần có: - Tin học văn phòng - Kỹ năng về xử lý Quan hệ lao động - Sắp xếp, phân bổ công việc - Các phần mềm chấm công, BHXH - Khả năng làm việc độc lập - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt - Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện - Tiếng Anh cơ bản (Có khả năng đọc hiểu văn bản) - Luật Lao động - Luật Bảo hiểm - Kiến thức về thời trang/may mặc (Ưu tiên)

Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày/tuần Thời gian làm việc: Sáng: 8h30 – 12h00 - Chiều: 13h30 – 18h00 - Nghỉ 02 chiều Thứ Bảy trong tháng - Chiều Thứ Bảy về sớm 01 tiếng

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm:

- Lương cơ bản: 12.000.000 – 16.000.000 đồng theo năng lực

- Hỗ trợ ăn trưa: 30.000 đồng/ngày

Đóng BHXH, BHTN, BHYT theo luật

Các chế độ thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, các hoạt động văn hoá nội bộ, du lịch, teambuilding ...

Công ty luôn đầu tư các khoá học, chương trình nâng cao năng lực theo nhu cầu

Ưu đãi khi mua các sản phẩm của I.H.F

Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc

Luôn ghi nhận năng lực, cống hiến của cá nhân và có hình thức khen thưởng tương ứng

Các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH

