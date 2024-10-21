Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH

Hành chính nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 153 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai công việc định kỳ theo mục tiêu đề ra.
- Phân bổ công việc, rà soát và đánh giá kế hoạch công việc đạt được thông qua các chỉ số, báo cáo.
- Phụ trách công tác tuyển dụng:
Xây dựng Định biên nhân sự, MTCV, Chân dung ứng viên theo nhu cầu Tuyển dụng Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng các vị trí. Xây dựng kế hoạch, triển khai phát triển thương hiệu Công ty phục vụ cho công tác tuyển dụng thông qua các phương tiện truyền thông: Fanpage, Website, LinkedIn... Báo cáo tổng hợp hiệu quả, hiệu suất tuyển dụng tuần/tháng/quý.
Xây dựng Định biên nhân sự, MTCV, Chân dung ứng viên theo nhu cầu Tuyển dụng
Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng các vị trí.
Xây dựng kế hoạch, triển khai phát triển thương hiệu Công ty phục vụ cho công tác tuyển dụng thông qua các phương tiện truyền thông: Fanpage, Website, LinkedIn...
Báo cáo tổng hợp hiệu quả, hiệu suất tuyển dụng tuần/tháng/quý.
- Phụ trách các công việc về Quy trình, Quy định, Chính sách:
Xây dựng các văn bản Quy trình làm việc của phòng ban, bộ phận phù hợp thực tế và tối ưu nguồn lực, thời gian đảm bảo hiệu suất. Xây dựng các quy định, quy chế, chính sách phù hợp cho quá trình hoạt động của Công ty và phòng HCNS: Quy định làm việc, Quy chế lương, Nội quy lao động... Xây dựng và triển khai phương pháp đánh giá phù hợp: KPI, OKRs...
Xây dựng các văn bản Quy trình làm việc của phòng ban, bộ phận phù hợp thực tế và tối ưu nguồn lực, thời gian đảm bảo hiệu suất.
Xây dựng các quy định, quy chế, chính sách phù hợp cho quá trình hoạt động của Công ty và phòng HCNS: Quy định làm việc, Quy chế lương, Nội quy lao động...
Xây dựng và triển khai phương pháp đánh giá phù hợp: KPI, OKRs...
- Phụ trách công việc C&B:
Thực hiện triển khai đối chiếu dữ liệu chấm công, tính lương hàng tháng cho CBNV. Thực hiện kê khai, đảm bảo chế độ BHXH, Thuế TNCN cho CBNV. Thực hiện chính sách: Hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật ... cho CBNV
Thực hiện triển khai đối chiếu dữ liệu chấm công, tính lương hàng tháng cho CBNV.
Thực hiện kê khai, đảm bảo chế độ BHXH, Thuế TNCN cho CBNV.
Thực hiện chính sách: Hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật ... cho CBNV
- Phụ trách công việc Hậu cần, Hành chính:
Quản lý công tác văn phòng: Thanh toán các chi phí. Tổng hợp chi phí và kiểm soát Mua sắm, cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ, vpp Thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước: cấp visa, thị thực... Thực hiện đặt vé máy bay, phòng khách sạn... cho CBNV đi công tác nước ngoài.
Quản lý công tác văn phòng: Thanh toán các chi phí. Tổng hợp chi phí và kiểm soát
Mua sắm, cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ, vpp
Thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước: cấp visa, thị thực...
Thực hiện đặt vé máy bay, phòng khách sạn... cho CBNV đi công tác nước ngoài.
- Phụ trách công tác Truyền thông, Văn hóa nội bộ
Thực hiện Đào tạo hội nhập, đào tạo văn hóa Công ty cho CBNV mới gia nhập. Tổ chức các chương trình, sự kiện Công ty theo kế hoạch truyền thông. Thực hiện các bản tin nội bộ phù hợp. Báo cáo công việc Thực hiện báo cáo công việc theo định kỳ Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc
Thực hiện Đào tạo hội nhập, đào tạo văn hóa Công ty cho CBNV mới gia nhập.
Tổ chức các chương trình, sự kiện Công ty theo kế hoạch truyền thông.
Thực hiện các bản tin nội bộ phù hợp.
Báo cáo công việc
Thực hiện báo cáo công việc theo định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 27 tuổi trở lên Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh... Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí HCNS tổng hợp, có tư duy, mong muốn phát triển Chấp nhận làm ngoài giờ khi có các trường hợp phát sinh hoặc yêu cầu từ BGĐ Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc, đảm bảo sức khỏe Các kiến thức, kỹ năng cần có: - Tin học văn phòng - Kỹ năng về xử lý Quan hệ lao động - Sắp xếp, phân bổ công việc - Các phần mềm chấm công, BHXH - Khả năng làm việc độc lập - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt - Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện - Tiếng Anh cơ bản (Có khả năng đọc hiểu văn bản) - Luật Lao động - Luật Bảo hiểm - Kiến thức về thời trang/may mặc (Ưu tiên)
Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày/tuần Thời gian làm việc: Sáng: 8h30 – 12h00 - Chiều: 13h30 – 18h00 - Nghỉ 02 chiều Thứ Bảy trong tháng - Chiều Thứ Bảy về sớm 01 tiếng

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm:
- Lương cơ bản: 12.000.000 – 16.000.000 đồng theo năng lực
- Hỗ trợ ăn trưa: 30.000 đồng/ngày
Đóng BHXH, BHTN, BHYT theo luật
Các chế độ thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, các hoạt động văn hoá nội bộ, du lịch, teambuilding ...
Công ty luôn đầu tư các khoá học, chương trình nâng cao năng lực theo nhu cầu
Ưu đãi khi mua các sản phẩm của I.H.F
Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc
Luôn ghi nhận năng lực, cống hiến của cá nhân và có hình thức khen thưởng tương ứng
Các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-12-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job217358
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Hana Korea Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PURIGENE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PURIGENE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AVT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CAO VIỆT HOÀNG
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG D&T MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG D&T MEDIA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo VN EDUCATION
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Dai-ichi Life Nam Từ Liêm làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu Dai-ichi Life Nam Từ Liêm
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Trần Thành làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 8 Triệu Công ty TNHH Trần Thành
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự công ty tnhh công nghệ và dịch vụ dkl làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu công ty tnhh công nghệ và dịch vụ dkl
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING
15 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần Nhân lực Nhật Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Nhân lực Nhật Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TINA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LÂM
Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT Ô TÔ HNT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần Lux Decor Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH KN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH KN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vipamed Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Vipamed Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm