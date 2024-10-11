Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự. Quản lý và giám sát công việc của nhân viên trong phòng Hành chính Nhân sự. Xây dựng và triển khai các quy chế, quy định, chính sách về hành chính, nhân sự của công ty. Xây dựng định biên/ngân sách nhân sự cho kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng tháng, quý, năm. Thực hiện các công việc liên quan đến đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Quản lý việc chấm công, tính lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho nhân viên đúng theo quy định. Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn về công tác nhân sự, hành chính; Đồng thời phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty để giải quyết tranh chấp lao động. Quản lý hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến hành chính, nhân sự. Tổ chức thực hiện các sự kiện: hội họp, đào tạo, hội thao, liên hoan, tiếp khách, du lịch,tất niên,...khám sức khoẻ Quản lý công tác mua sắm, cấp phát các loại văn phòng phẩm, đồng phục, nước uống, ... Quản lý và sửa chữa, bảo trì tài sản, công cụ dụng cụ của công ty. Xây dựng kế hoạch,giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật thuế. Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành BĐS Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả. Kỹ năng lập lãnh đạo, lập kế hoạch và quản lý thời gian. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận Xét tăng lương định kỳ Các chế độ phúc lợi khác: Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, sinh nhật, cưới hỏi, thưởng lễ tết hàng năm,... Đào tạo nghiệp vụ Nghỉ phép 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo luật định Chính sách mua ưu đãi bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN DKRA

