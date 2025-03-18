Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 84a/36 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh., Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các hệ thống, chính sách lương/ thưởng, đãi ngộ/ đánh giá, thi đua khen thưởng và các chính sách nhân sự khác.

Quản lý thông tin nhân sự và các quyết định nhân sự : Cập nhập thông tin và quản lý data nhân sự gồm: thông tin nhân sự, nghỉ việc, thai sản, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm.....;

Quản lý và lưu trữ toàn bộ Hồ sơ nhân sự của toàn bộ CBNV trong Công ty; Tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động: ký kết HĐLĐ, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc, xử lý – kỷ luật và các chế độ chính sách của CBNV trong Công ty; giải đáp các thắc mắc liên quan…..

Tham gia xây dựng định biên nhân sự/ kế hoạch tuyển dụng nhân lực, ngân sách tuyển dụng hàng năm/ hàng quý/ hàng tháng để làm căn cứ triển khai các hoạt động tuyển dụng nhân sự

Thực hiện quản lý, giám sát, đôn đốc công tác truyền thông nội bộ: Tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động, sự kiện, nghi thức, nghi lễ, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa Công ty và hướng dẫn CBNV thực hiện đúng giá trị văn hóa Công ty. Tổ chức truyền thông về các giá trị văn hóa Công ty bằng nhiều hình thức và các kênh truyền thông khác nhau. Quản lý và phát triển các kênh truyền thông nội bộ

Thực hiện quản lý, giám sát, đôn đốc công tác hành chính văn phòng

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của GĐ Vận hành CN MN và Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp Đại học kinh tế lao động, quản trị nhân lực hoặc các chuyên nghành khối quản trị

Kiến thức chung về Quản trị nguồn nhân lực, thành thạo nghiệp vụ C&B và tuyển dụng

Sử dụng thành thạo word, excell.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc được giao.

Cẩn thận, chu đáo, hòa đồng, năng động.

Quyền Lợi

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến

Được tham gia BHXH theo luật bảo hiểm, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 01 lần/ năm tại các bệnh viện Quốc tế

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty

Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển

