Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 519A Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, TP HCM, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Hỗ trợ các công việc của bộ phận hành chính nhân sự
Kiểm kê kho và hỗ trợ các công việc xuất kho tài sản, quản lý và theo dõi tài sản đã xuất
Hỗ trợ lữu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, tài liệu liên quan
Hỗ trợ các công việc liên quan đến tuyển dụng
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các trường Cao Đẳng, Đại Học vừa tốt nghiệp hoặc đã học hết chương trình học
Thái độ cởi mở, ham học hỏi, tỉ mỉ.
Tinh thần nhiệt huyết, thể hiện sự năng động của thế hệ gen Z.
Có thể làm việc ít nhất 5 ngày/tuần
Thái độ cởi mở, ham học hỏi, tỉ mỉ.
Tinh thần nhiệt huyết, thể hiện sự năng động của thế hệ gen Z.
Có thể làm việc ít nhất 5 ngày/tuần
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương: 2 triệu/tháng
Được hướng dẫn và đào tạo công việc thực tế của team
Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Hỗ trợ xác nhận thực tập và cân nhắc lên các vị trí khác trong tương lai.
Được hướng dẫn và đào tạo công việc thực tế của team
Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Hỗ trợ xác nhận thực tập và cân nhắc lên các vị trí khác trong tương lai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI