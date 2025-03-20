Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 519A Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, TP HCM, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Hành chính nhân sự

Hỗ trợ các công việc của bộ phận hành chính nhân sự

Kiểm kê kho và hỗ trợ các công việc xuất kho tài sản, quản lý và theo dõi tài sản đã xuất

Hỗ trợ lữu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, tài liệu liên quan

Hỗ trợ các công việc liên quan đến tuyển dụng

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên các trường Cao Đẳng, Đại Học vừa tốt nghiệp hoặc đã học hết chương trình học

Thái độ cởi mở, ham học hỏi, tỉ mỉ.

Tinh thần nhiệt huyết, thể hiện sự năng động của thế hệ gen Z.

Có thể làm việc ít nhất 5 ngày/tuần

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 2 triệu/tháng

Được hướng dẫn và đào tạo công việc thực tế của team

Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Hỗ trợ xác nhận thực tập và cân nhắc lên các vị trí khác trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

