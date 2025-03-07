Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 180 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng và thu hút nhân tài hiệu quả

Xác định nhu cầu, tổ chức triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên

Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp với năng lực đóng góp của nhân viên

Tham gia cùng các phòng ban quản lý và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên

Triển khai và duy trì văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên

Quản lý quan hệ lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách về lao động

Tham gia tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm tại các trường đại học, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

Điều phối và quản lý tất cả các thủ tục liên quan đến công tác hành chính, văn thư, mua sắm quản lý tài sản, hậu cần,

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 5 năm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý

Am hiểu luật lao động và các quy định liên quan

Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và giải quyết vấn đề xuất sắc

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Được thưởng tháng 13 theo hiệu quả công việc

Được tham gia BHXH, bảo hiểm sức khoẻ

Có cơ hội đào tạo, tài trợ chi phí tham dự các khóa học, hội thảo trong và ngoài nước

Được thưởng Lễ, Tết và có các hoạt động vào các dịp đặc biệt

Được đi du lịch hàng năm trong nước và nước ngoài

Có cơ hội học hỏi trong môi trường làm việc với các đối tác chuyên nghiệp, mang tính quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

