Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN
- Hồ Chí Minh: 180 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng và thu hút nhân tài hiệu quả
Xác định nhu cầu, tổ chức triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên
Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp với năng lực đóng góp của nhân viên
Tham gia cùng các phòng ban quản lý và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên
Triển khai và duy trì văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên
Quản lý quan hệ lao động, đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách về lao động
Tham gia tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm tại các trường đại học, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
Điều phối và quản lý tất cả các thủ tục liên quan đến công tác hành chính, văn thư, mua sắm quản lý tài sản, hậu cần,
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý
Am hiểu luật lao động và các quy định liên quan
Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và giải quyết vấn đề xuất sắc
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng tháng 13 theo hiệu quả công việc
Được tham gia BHXH, bảo hiểm sức khoẻ
Có cơ hội đào tạo, tài trợ chi phí tham dự các khóa học, hội thảo trong và ngoài nước
Được thưởng Lễ, Tết và có các hoạt động vào các dịp đặc biệt
Được đi du lịch hàng năm trong nước và nước ngoài
Có cơ hội học hỏi trong môi trường làm việc với các đối tác chuyên nghiệp, mang tính quốc tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN
