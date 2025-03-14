Tuyển Hành chính nhân sự Cake by VPBank - Digital Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát khu vực lễ tân, phòng họp, pantry, sảnh chính, đảm bảo không gian làm việc luôn gọn gàng, sạch sẽ, chuyên nghiệp.

Tiếp đón, hỗ trợ khách đến văn phòng, quản lý lượt khách ra vào.

Quản lý và bảo trì cơ sở vật chất (nội thất, trang thiết bị, chìa khóa...), đảm bảo hoạt động tốt.

Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ văn phòng (vệ sinh, bảo trì, văn phòng phẩm, hóa phẩm, máy in, nước uống, chuyển phát thư, v.v.), theo dõi hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Nhận và chuyển thư, bưu phẩm cho các nhân sự liên quan.

Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm theo nhu cầu sử dụng.

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và thuận lợi cho nhân viên.

Hỗ trợ onboarding nhân viên mới: chuẩn bị bàn làm việc, thiết bị, chỗ đậu xe, thẻ ra vào, tài liệu hướng dẫn, welcome kit.

In danh thiếp, tài liệu theo yêu cầu.

Phối hợp tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên (town-hall, happy hour, sinh nhật, tiệc chia tay, tặng quà, đặt hoa, v.v.).

Phối hợp với các phòng ban tổ chức sự kiện nội bộ (họp nhân viên, hội nghị công ty, đào tạo, v.v.).

Quản lý và đặt tea break, tiệc công ty, quà tặng theo yêu cầu.

Phối hợp với nhân viên vệ sinh đảm bảo công tác hành chính diễn ra suôn sẻ.

Xử lý các yêu cầu thanh toán hành chính, theo dõi và báo cáo chi phí theo tuần/tháng.

Cập nhật và duy trì chính sách, quy trình văn phòng.

Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng cho Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính văn phòng

3 năm kinh nghiệm

Thành thạo MS Office (Excel, Word) và các công cụ hỗ trợ văn phòng.

MS Office (Excel, Word)

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ và phối hợp với nhiều phòng ban.

Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc hiệu quả, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc, ưu tiên công việc linh hoạt.

Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc hiệu quả

Nhanh nhẹn, chủ động, thích nghi tốt với môi trường làm việc năng động.

Nhanh nhẹn, chủ động, thích nghi tốt

Chú ý đến chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

Chú ý đến chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Cake by VPBank - Digital Bank Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tháng 13 + Hiệu suất công việc

Phụ cấp Becorp (sử dụng các dịch vụ trên nền tảng Be)

Gói khám sức khỏe hằng năm

Bảo Hiểm Sức Khỏe PTI

15 ngày phép năm

Các hoạt động thường niên khác như: company trip, team-building, tiệc happy hour...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cake by VPBank - Digital Bank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin