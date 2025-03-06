Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REDCA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REDCA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REDCA
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REDCA

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REDCA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

- Miền Nam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hành chính
Tổ chức, giám sát các chương trình đào tạo
Thực hiện các công việc liên quan truyền thông nội bộ;
Tham gia xây dựng để hoàn thiện hệ thống quản trị, quy trình;
Kiểm tra, đôn đốc các phòng ban thực hiện hệ thống quản trị theo đúng kế hoạch đề ra;
Yêu cầu các phòng ban hoàn thiện biểu mẫu và tài liệu cần thiết;
Quản lý hệ thống quản trị và quy trình hoạt động công ty
Nhân sự:
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng:
Lập kế hoạch tuyển dụng để trình lên Trưởng phòng/Lãnh đạo;
Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên;
Phối hợp với các bộ phận liên quan, chọn ra những ứng viên phù hợp;
Gửi thông báo, soạn thảo hợp đồng lao động tới những ứng viên đã trúng tuyển;
Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của công ty.
Điều hành, cập nhật hệ thống lương thưởng, đãi ngộ:
Xây dựng và đề xuất, thực hiện các chế độ cho nhân sự: BHXH, thuế,.....;
Tổng hợp ngày công; tính lương, thưởng và các đãi ngộ khác cho người lao động, gửi cho phòng kế toán kiểm tra;
Xây dựng, theo dõi và cập nhật các chính sách phúc lợi, đãi ngộ, ....
Theo dõi, quản lý, cập nhật hồ sơ và tình trạng nhân sự: quá trình làm việc, đánh giá, tái ký HĐ, ....;
Phổ biến các quy định và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan tới người lao động;
Tạo mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết trong nội bộ;
Có ý thức bảo vệ tài sản, thiết bị và máy móc, tài liệu được giao phó;
Không làm lộ thông tin bí mật và các bí quyết công nghệ/kinh doanh của công ty;
Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc thúc đẩy và phục vụ kinh doanh: bố trí mời khách tham quan dự án, tổ chức sitetour....;
Thực hiện và triển khai tất cả công việc khác theo chỉ đạo/phân công của lãnh đạo và ban Ban tổng giám đốc khi có yêu cầu;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Luật, quản trị nguồn nhân lực,...
- Hoặc nếu trái ngành thì có ít nhất 02 năm kinh nghiệm cho vị trí nhân sự, hoặc vị trí liên quan.
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Word, Excel,…
- Có khả năng diễn đạt ý tưởng và phân tích ngữ nghĩa nội dung tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm và khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn.
- Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm với công việc.
- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Thân thiện, hoà đồng, khả năng giao tiếp cộng đồng và giao tiếp cá nhân tốt và kĩ năng xây dựng các mối quan hệ tích cực với các nhân sự, phòng ban khác trong công ty
- Có khả năng làm việc nhóm và cả làm việc độc lập.
- Có mong muốn gắn bó với công ty lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REDCA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Thưởng KPIs
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Tôn trọng sự khác biệt và đề cao sự phát triển của từng cá nhân.
- Văn phòng thoải mái, tự do, trà cà phê và thức ăn sẵn sàng phục vụ.
- Được đào tạo định kỳ về chuyên môn, và kiến thức liên quan đến Bất động sản
- Được tiếp cận và làm việc với những khách hàng lớn, chủ yếu là quản lý cấp cao đến Chủ đầu tư, Sàn giao dịch,…
- Chính sách phúc lợi tốt (du lịch định kỳ, tổ chức sinh nhật, event lễ Tết, Giáng Sinh, Hiếu hỉ, Chế độ thai sản ...)
- Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi đúng theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REDCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REDCA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REDCA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM

