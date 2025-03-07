Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4 ...và 1 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên theo tiêu chí tuyển dụng.

Liên hệ, đặt lịch phỏng vấn với ứng viên, hỗ trợ tổ chức phỏng vấn.

Hỗ trợ cập nhật, quản lý dữ liệu ứng viên, hồ sơ nhân sự.

Tham gia vào quá trình onboarding, hỗ trợ nhân sự mới hòa nhập với công ty.

Hỗ trợ các công việc hành chính: chấm công, gửi thư, lưu trữ hồ sơ...

Học hỏi, trau dồi kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên, quản lý nhân sự.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Yêu thích công việc nhân sự, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, cẩn thận.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), Google doc, sheet và có khả năng sử dụng các nền tảng tuyển dụng trực tuyến.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: 4.000.000 - 6.000.000đ/ 1 tháng

Được đào tạo thực tế về quy trình tuyển dụng, kỹ năng sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên.

Được đào tạo về các công việc hành chính văn phòng.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đạt yêu cầu sau thời gian thực tập.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động nội bộ, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin