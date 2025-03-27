Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 26B Tân Thới Nhất, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ các công việc hành chính
Hỗ trợ thực hiện các hoạt động tập thể của công ty: sinh nhật, hội họp, liên hoan tổng kết
Hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân viên, sắp xếp phỏng vấn
Gọi điện thoại sơ vấn ứng viên, phát triển các nguồn tuyển dụng
Một số nhiệm vụ khác trong quá trình thực tập
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: CĐ, ĐH trở lên
Chuyên ngành: quản lý nhân sự hoặc các ngành liên quan
Thời gian thực tập tối thiểu 2 tháng
Hiểu biết về các phần mềm, ứng dụng thiết kế, edit video
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ dấu mộc
Có phụ cấp
Học hỏi và áp dụng các kiến thức lĩnh vực Nhân sự
Phát triển khả năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
