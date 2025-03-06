Tuyển Hành chính nhân sự viện chống gian lận thương mại và hàng giả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

viện chống gian lận thương mại và hàng giả
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Lê Văn Huân, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên
Phối hợp tổ chức các buổi phỏng vấn, thông báo kết quả sau khi phỏng vấn
Tiếp nhận nhân viên mới hướng dẫn hoà nhập môi trường, phổ biến nội quy, quy chế, bàn giao bộ phận quản lý
Lập hợp đồng thử việc và theo dõi gia hạn hợp đồng cho nhân viên cũ
Theo dõi, chấm công, lịch công tác của nhân sự
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, hợp đồng hỗ trợ các phòng ban
Hỗ trợ bộ phận kế toán tính lương, thưởng, BHXH, BHYT
Theo dõi hiệu suất công việc của các phòng ban, đề xuất khen thưởng, cải thiện (nếu có)
Phối hợp tổ chức sinh nhật nhân viên, teambuilding nhằm nâng cao sự gắn kết và tinh thần làm việc của nhân viên
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc xây dựng các chính sách và phúc lợi cho nhân viên
Đề xuất các chương trình khuyến khích, khen thưởng đối với nhân viên có thành tích xuất sắc
Báo cáo công việc hàng ngày, đề xuất nếu có
Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến Quản trị nguồn nhân lực, Hành chính, Văn thư hoặc các ngành khác có liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng có kinh nghiệm thực tập hoặc đã làm việc trong các lĩnh vực về nhân sự, hành chính, văn thư là một lợi thế
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc và có kỷ luật,
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả cả bằng văn bản và lời nói
Cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng học hỏi nhanh và ham thích tìm hiểu về lĩnh vực hành chính

Tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ các vấn đề về báo cáo thực tập
Được đào tạo theo hình thức training on job trong suốt thời gian làm việc (các kỹ năng cần cho công việc)
Được đào tạo, phát triển về kỹ năng và chuyên môn
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu có nguyện vọng và đảm bảo yêu cầu công việc
Hỗ trợ chi phí thực tập (1.000.000 - 2.000.000)/tháng
Các chế độ khác theo quy định nhà nước và quy định tài chính công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

viện chống gian lận thương mại và hàng giả

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 488/8 Cộng Hòa, phường 13, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

