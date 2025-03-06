Tuyển Hành chính nhân sự viện chống gian lận thương mại và hàng giả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả
- Hồ Chí Minh: 31 Lê Văn Huân, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hỗ trợ tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên
Phối hợp tổ chức các buổi phỏng vấn, thông báo kết quả sau khi phỏng vấn
Tiếp nhận nhân viên mới hướng dẫn hoà nhập môi trường, phổ biến nội quy, quy chế, bàn giao bộ phận quản lý
Lập hợp đồng thử việc và theo dõi gia hạn hợp đồng cho nhân viên cũ
Theo dõi, chấm công, lịch công tác của nhân sự
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, hợp đồng hỗ trợ các phòng ban
Hỗ trợ bộ phận kế toán tính lương, thưởng, BHXH, BHYT
Theo dõi hiệu suất công việc của các phòng ban, đề xuất khen thưởng, cải thiện (nếu có)
Phối hợp tổ chức sinh nhật nhân viên, teambuilding nhằm nâng cao sự gắn kết và tinh thần làm việc của nhân viên
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc xây dựng các chính sách và phúc lợi cho nhân viên
Đề xuất các chương trình khuyến khích, khen thưởng đối với nhân viên có thành tích xuất sắc
Báo cáo công việc hàng ngày, đề xuất nếu có
Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng có kinh nghiệm thực tập hoặc đã làm việc trong các lĩnh vực về nhân sự, hành chính, văn thư là một lợi thế
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc và có kỷ luật,
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả cả bằng văn bản và lời nói
Cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng học hỏi nhanh và ham thích tìm hiểu về lĩnh vực hành chính
Tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo theo hình thức training on job trong suốt thời gian làm việc (các kỹ năng cần cho công việc)
Được đào tạo, phát triển về kỹ năng và chuyên môn
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu có nguyện vọng và đảm bảo yêu cầu công việc
Hỗ trợ chi phí thực tập (1.000.000 - 2.000.000)/tháng
Các chế độ khác theo quy định nhà nước và quy định tài chính công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI