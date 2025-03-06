Tuyển Hành chính nhân sự viện chống gian lận thương mại và hàng giả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Lê Văn Huân, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên

Phối hợp tổ chức các buổi phỏng vấn, thông báo kết quả sau khi phỏng vấn

Tiếp nhận nhân viên mới hướng dẫn hoà nhập môi trường, phổ biến nội quy, quy chế, bàn giao bộ phận quản lý

Lập hợp đồng thử việc và theo dõi gia hạn hợp đồng cho nhân viên cũ

Theo dõi, chấm công, lịch công tác của nhân sự

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, hợp đồng hỗ trợ các phòng ban

Hỗ trợ bộ phận kế toán tính lương, thưởng, BHXH, BHYT

Theo dõi hiệu suất công việc của các phòng ban, đề xuất khen thưởng, cải thiện (nếu có)

Phối hợp tổ chức sinh nhật nhân viên, teambuilding nhằm nâng cao sự gắn kết và tinh thần làm việc của nhân viên

Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc xây dựng các chính sách và phúc lợi cho nhân viên

Đề xuất các chương trình khuyến khích, khen thưởng đối với nhân viên có thành tích xuất sắc

Báo cáo công việc hàng ngày, đề xuất nếu có

Một số công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến Quản trị nguồn nhân lực, Hành chính, Văn thư hoặc các ngành khác có liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng có kinh nghiệm thực tập hoặc đã làm việc trong các lĩnh vực về nhân sự, hành chính, văn thư là một lợi thế

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc và có kỷ luật,

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả cả bằng văn bản và lời nói

Cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng học hỏi nhanh và ham thích tìm hiểu về lĩnh vực hành chính

Tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ các vấn đề về báo cáo thực tập

Được đào tạo theo hình thức training on job trong suốt thời gian làm việc (các kỹ năng cần cho công việc)

Được đào tạo, phát triển về kỹ năng và chuyên môn

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu có nguyện vọng và đảm bảo yêu cầu công việc

Hỗ trợ chi phí thực tập (1.000.000 - 2.000.000)/tháng

Các chế độ khác theo quy định nhà nước và quy định tài chính công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại viện chống gian lận thương mại và hàng giả

