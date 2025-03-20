Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18/20 Nguyễn Bính, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ chấm công, tính lương, quản lý phép hằng tháng/năm;

Thực hiện thanh toán các chế độ phúc lợi cho người lao động theo chính sách của công ty và luật Lao động;

Soạn thảo và quản lý các hợp đồng/phụ lục hợp đồng, thử việc cùng các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động nhân sự và thanh lý hợp đồng;

Quản lý thông tin nhân viên trên phần mềm nhân sự;

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN);

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thuế TNCN (đăng ký MST TNCN, MST người phụ thuộc cho nhân viên);

Thực hiện các báo cáo liên quan nhân sự liên quan (báo cáo chi phí lương hàng tháng/quý/năm; báo cáo tình hình sử dụng lao động; báo cáo an toàn vệ sinh lao động);

Đăng ký các văn bản pháp lý về nhân sự cho công ty (hệ thống thang lương, bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể,…);

Phối hợp BCH Công đoàn thực hiện các thủ tục liên quan đến Công đoàn của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 1 năm, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương trong công ty có quy mô nhân sự từ 40 lao động trở lên, có sử dụng phần mềm quản lý nhân sự là một điểm cộng.

Tốt nghiệp Cao đăng chuyên ngành Quản trị Nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan

Thành thạo tin học văn phòng, excel tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và không ngại việc.

Có kỹ năng báo cáo và bảo mật thông tin tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (gross): thỏa thuận theo năng lực, có hỗ trợ cơm trưa 35.000đ/ngày công

Thời gian thử việc: 02 tháng, 85% lương

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h30 (nghỉ trưa từ 12h - 13h) từ thứ 2 đến thứ 6

Phúc lợi: BHXH ngay khi trở thành nhân viên chính thức, tháng lương thứ 13 (phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty), Teambuilding hằng năm, Hoạt động thể thao định kì,....

Ngày nghỉ: Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước; bonus thêm ngày Giáng sinh (25/12)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BIZADS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin