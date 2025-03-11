Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG NAM BỘ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 327 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Hỗ trợ Phòng Hành chính nhân sự thực hiện các công việc nghiệp vụ có liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quanh

Có kiến thức về mảng hành chính nhân sự tổng hợp

Mỗi tuần thực tập ít nhất 03 ngày. Ưu tiên ứng viên có thể đi full tuần.

Tự trang bị laptop.

Độ tuổi: 20 – 25 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG NAM BỘ Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đi lại: 200.000đ/ngày

Hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập

Được hướng dẫn và thực hành các nghiệp vụ HCNS tổng hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG NAM BỘ

