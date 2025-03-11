Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG NAM BỘ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG NAM BỘ
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 327 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Hỗ trợ Phòng Hành chính nhân sự thực hiện các công việc nghiệp vụ có liên quan.
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quanh
Có kiến thức về mảng hành chính nhân sự tổng hợp
Mỗi tuần thực tập ít nhất 03 ngày. Ưu tiên ứng viên có thể đi full tuần.
Tự trang bị laptop.
Độ tuổi: 20 – 25 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG NAM BỘ Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đi lại: 200.000đ/ngày
Hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập
Được hướng dẫn và thực hành các nghiệp vụ HCNS tổng hợp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG NAM BỘ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
