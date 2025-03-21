Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

Mức lương
1 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên.
Hỗ trợ tiếp nhận, lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân sự.
Hỗ trợ công tác chấm công, tính lương, theo dõi hợp đồng lao động.
Trực tiếp thao tác và làm việc trên hệ thống phần mềm nhân sự.
Soạn thảo văn bản, hợp đồng, quyết định liên quan đến nhân sự.
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Hành chính văn phòng, Luật hoặc các ngành liên quan.
Có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự.
Sử dụng được Excel và tin học văn phòng.
Có laptop riêng để làm việc.
Siêng năng, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng
Phụ cấp ăn trưa
Phụ cấp phí gửi xe
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Môi trường làm việc uy tín, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi thực tế.
Hỗ trợ tận tình, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn.
Được tiếp xúc và làm việc trên hệ thống phần mềm quản lý nhân sự.
Được đào tạo bài bản, hướng dẫn công việc cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 134/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

