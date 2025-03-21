Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên.

Hỗ trợ tiếp nhận, lưu trữ và quản lý hồ sơ nhân sự.

Hỗ trợ công tác chấm công, tính lương, theo dõi hợp đồng lao động.

Trực tiếp thao tác và làm việc trên hệ thống phần mềm nhân sự.

Soạn thảo văn bản, hợp đồng, quyết định liên quan đến nhân sự.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ của công ty.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Hành chính văn phòng, Luật hoặc các ngành liên quan.

Có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự.

Sử dụng được Excel và tin học văn phòng.

Có laptop riêng để làm việc.

Siêng năng, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp phí gửi xe

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Môi trường làm việc uy tín, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi thực tế.

Hỗ trợ tận tình, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được tiếp xúc và làm việc trên hệ thống phần mềm quản lý nhân sự.

Được đào tạo bài bản, hướng dẫn công việc cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin