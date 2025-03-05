Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53 đường N4, KDC Hiệp Thành, P Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tập hợp, sắp xếp, hạch toán, lưu trữ hóa đơn - chứng từ kế toán.
- Hạch toán và cân đối số liệu lên phần mềm kế toán.
- Thực hiện các công việc liên quan thuộc phần kế toán lương-nhân sự, kế toán bán hàng.
- Thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán.
- Thực hiện công việc liên quan đến HCNS.
- Thực hiện công việc văn phòng và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán.
- Kinh nghiệm 01 năm ở vị trí kế toán viên, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Am hiểu các luật Thuế TNCN, TNDN, chính sách lương, Bảo hiểm đồng thời cập nhật kịp thời những thay đổi.
- Thành thạo tin học văn phòng: Excel, Word, phần mềm kế toán Misa.
- Kỹ năng làm việc nhóm, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng giao tiếp tốt, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 – 10 triệu
- Thử việc: 02 tháng
- Điều chỉnh lương theo thâm niên và thành tích, nhiệm vụ công việc đảm nhiệm
- Được trao đổi và đào tạo nghiệp vụ theo chuyên môn.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động: Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép, được hưởng lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Nghỉ Thứ 7 - Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53 đường N4, Khu dân cư Hiệp Thành, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

