Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 đường N4, KDC Hiệp Thành, P Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

- Tập hợp, sắp xếp, hạch toán, lưu trữ hóa đơn - chứng từ kế toán.

- Hạch toán và cân đối số liệu lên phần mềm kế toán.

- Thực hiện các công việc liên quan thuộc phần kế toán lương-nhân sự, kế toán bán hàng.

- Thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán.

- Thực hiện công việc liên quan đến HCNS.

- Thực hiện công việc văn phòng và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán.

- Kinh nghiệm 01 năm ở vị trí kế toán viên, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Am hiểu các luật Thuế TNCN, TNDN, chính sách lương, Bảo hiểm đồng thời cập nhật kịp thời những thay đổi.

- Thành thạo tin học văn phòng: Excel, Word, phần mềm kế toán Misa.

- Kỹ năng làm việc nhóm, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng giao tiếp tốt, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 – 10 triệu

- Thử việc: 02 tháng

- Điều chỉnh lương theo thâm niên và thành tích, nhiệm vụ công việc đảm nhiệm

- Được trao đổi và đào tạo nghiệp vụ theo chuyên môn.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động: Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép, được hưởng lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Nghỉ Thứ 7 - Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CCB

