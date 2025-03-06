Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9B Tân Thới Nhất 25, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động hành chính tổng hợp của công ty.

Tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc, tổ chức phỏng vấn.

Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và các tài sản khác của công ty.

Quản lý hồ sơ, tài liệu và thư từ của công ty.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội nghị và các hoạt động khác của công ty.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.

Quản lý lịch làm việc và sắp xếp lịch hẹn cho quản lý.

Theo dõi hiệu suất làm việc, hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân sự.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Văn thư lưu trữ hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường thời trang.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp xăng xe, nhà trọ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin