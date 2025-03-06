Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP
- Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Vai trò:
Mô tả công việc:
Tuyển dụng (60%)
Xác định nhu cầu tuyển dụng từ công ty
Tạo nguồn ứng viên bằng việc đăng bài tuyển dụng, xây dựng trang tuyển dụng cho công ty
Sàng lọc CV, phỏng vấn và đánh giá ứng viên
Hoàn tất thủ tục nhận việc (thông báo kết quả, đàm phán lương, chuẩn bị hợp đồng, hướng dẫn hội nhập,....)
2. Hành chính (40%)
Soạn thảo, ban hành các văn bản nội bộ (quyết đinh, thông báo,...)
Lập, lưu trữ hồ sơ nhân viên: Thông tin cá nhân, lý lịch, quyết định bổ nhiệm, đánh giá năng lưc, hợp đồng lao động
Tổ chức các sự kiện nội bộ trong công ty như du lịch, liên hoan, đào tạo, YEP, thiện nguyện,...
Theo dõi, cập nhật các chính sách phúc lợi: Bảo hiểm, nghỉ phép, chế độ ốm đau, thai sản, khen thưởng...
Xây dựng và triển khai quy định, nội quy lao động và giám sát thực hiện. Xử lý khiếu nại, kỷ luật, mâu thuẫn nội bộ.
Mua sắm và bảo trì bảo dưỡng các thiết bị trong văn phòng
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các kênh tuyển dụng (Linkedin, Top CV, Facebook, Vietnamworks,...)
Có kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên chính xác, phù hợp nhu cầu của công ty
Kỹ năng giao tiếp rõ ràng và xử lý tình huống khéo léo
Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương chính thức sau thử việc: 14.000.000 VNĐ/tháng.
Công ty hỗ trợ tiền ăn trưa: 1.000.000 VNĐ/tháng.
Sau khi ký hợp đồng chính thức, được hưởng các chế độ nghỉ phép, thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định.
Được hưởng lương tháng 13 theo chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP
