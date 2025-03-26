Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Công Ty Cổ Phần ATEN
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần ATEN

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8 giờ/1 ngày (tuần nghỉ 1 ngày)

- theo lịch tuỳ chọn

- làm trong văn phòng máy lạnh.

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tìm kiếm, phân loại và liên hệ ứng viên.
Đặt lịch và tham gia phỏng vấn.
Tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá chất lượng của nhân sự.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác của bộ phận nhân sự.
Các công việc khác do cấp trên giao cho.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo về các kĩ năng chuyên môn)
Tiếng Anh tốt
Chủ động, nhiệt tình và ham học hỏi
Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ Cấp Thực Tập: 1tr5 - 1tr7/tháng (deal theo năng lực khi phỏng vấn) + thưởng (tổng thu nhập: 2 - 3 triệu/tháng).
Hỗ trợ số liệu báo cáo và mộc thực tập (điểm đánh giá cao nhất).
Được dẫn dắt và làm việc trực tiếp với người lãnh đào và điều hành cao nhất.
Được đào tạo tỉ mỉ, được cầm tay chỉ việc và được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu.
Địa điểm làm việc: ATEN ENGLISH - 16D Nguyễn Văn Giai, Phường Dakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Lịch làm việc được sắp xếp linh động theo lịch học: 8 giờ/1 ngày (tuần nghỉ 1 ngày) - theo lịch tuỳ chọn - làm trong văn phòng máy lạnh.
Được tiếp cận, trải nghiệm và trao đổi làm việc cùng tất cả các bộ phận trong chi nhánh.
Môi trường trẻ,, năng động, thân thiện và luôn phát triển.
Luôn phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân lên vị trí cao hơn.
Được tham gia các hoạt động kết nối và chia sẻ, đào tạo cùng lãnh đạo của Doanh nghiệp và CEO hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần ATEN

Công Ty Cổ Phần ATEN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

