Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Một phần lô C4 và một phần các lô C3+C7+C8, KCN Bảo Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, lọc CV, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.
• Hỗ trợ công tác hành chính: Quản lý hồ sơ nhân sự, soạn thảo hợp đồng, theo dõi chấm công, hỗ trợ tính lương.
• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ: Sinh nhật, team building, đào tạo nội bộ.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật, hoặc các ngành liên quan.
• Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
• Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần học hỏi.
• Có thể thực tập tối thiểu 3 tháng, tối thiểu 5 buổi/tuần.
• Sử dụng tiếng Anh / Tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN
