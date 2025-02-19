Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: Một phần lô C4 và một phần các lô C3+C7+C8, KCN Bảo Minh, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam, Thành phố Nam Định

Hành chính nhân sự

• Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, lọc CV, liên hệ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

• Hỗ trợ công tác hành chính: Quản lý hồ sơ nhân sự, soạn thảo hợp đồng, theo dõi chấm công, hỗ trợ tính lương.

• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ: Sinh nhật, team building, đào tạo nội bộ.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

• Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật, hoặc các ngành liên quan.

• Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

• Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần học hỏi.

• Có thể thực tập tối thiểu 3 tháng, tối thiểu 5 buổi/tuần.

• Sử dụng tiếng Anh / Tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOVEL DYEING & PRINTING VN

